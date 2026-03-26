Da oggi, la toponomastica di Udine include un nuovo nome dedicato a Jina Mahsa Amini, simbolo di resistenza femminile. La scelta mira a rappresentare valori di libertà, sacrificio e dignità umana, riflettendo un impegno permanente della città nel ricordare le battaglie delle donne per i propri diritti. L’intitolazione si inserisce in un percorso di riconoscimento pubblico e simbolico.

Inaugurato ufficialmente il passaggio pedonale nell’area verde già dedicata ad Anna Politkovskaya. Un ponte ideale tra la libertà di stampa e la lotta per l’autodeterminazione in Iran Da oggi, la toponomastica di Udine si arricchisce di un nome che parla di libertà, sacrificio e dignità universale. Con una cerimonia solenne che ha coinvolto istituzioni, università e associazioni, l’Amministrazione comunale ha ufficialmente intitolato a Jina Mahsa Amini il percorso pedonale che attraversa la nuova area verde della città. Un luogo non casuale: il sentiero si snoda infatti all’interno dello spazio già dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaya, creando un legame simbolico tra due donne che hanno pagato con la vita la ricerca della verità e della libertà. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Nuovo percorso dedicato a Jina Mahsa Amini, il coraggio delle donne nel cuore della città

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