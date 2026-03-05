Comizi Corsari | a 60 anni dall’opera di Pasolini un progetto che mette la periferia… al centro

A oltre sessant’anni dalla realizzazione di Comizi d’Amore di Pier Paolo Pasolini, un nuovo progetto si concentra sulla periferia nord-ovest, portando in evidenza voci e realtà spesso trascurate. L’iniziativa coinvolge diverse figure della zona che condividono storie e opinioni su temi sociali, culturali e personali. L’obiettivo è dare spazio a chi vive in queste aree, mantenendo vivo il ricordo del lavoro del regista.

A più di sessant'anni dall'opera Comizi d'Amore di Pier Paolo Pasolini, nella periferia nord-ovest della Capitale nascono i Comizi Corsari, un progetto di educazione all'audiovisivo e partecipazione civica che vede protagonisti gli studenti e le studentesse del liceo Statale Vittorio Gassman di Primavalle per il mese di marzo e aprile 2026. Promossa dall' Associazione Cultural Inventory con il patrocinio del Municipio XIV di Roma, il sostegno della Fondazione Charlemagne nell'ambito del progetto Periferiacapitale, e il supporto tecnico di Studio Rumore, l'iniziativa nasce con lo scopo di offrire alle nuove generazioni strumenti critici di lettura del presente.