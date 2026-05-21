Sostituzione della valvola aortica lo studio della Casa di Cura San Michele presentato a Chicago
A Chicago si è tenuta la presentazione di uno studio internazionale dedicato alle tecnologie per la sostituzione della valvola aortica, durante l’Heart Valve Society (HVS) 2026. La ricerca è stata realizzata attraverso una collaborazione tra la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni, l’Università Europea di Roma e il Lancashire Cardiac. L’indagine si concentra su nuove metodologie e strumenti impiegati in interventi di questo tipo, evidenziando i risultati ottenuti con tecniche innovative.
È stato presentato a Chicago, nel corso dell’Heart Valve Society (HVS) 2026, uno studio internazionale sulle nuove tecnologie per la sostituzione della valvola aortica, frutto della collaborazione tra la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni, l’Università Europea di Roma e il Lancashire Cardiac. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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