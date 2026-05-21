Sostituzione della valvola aortica lo studio della Casa di Cura San Michele presentato a Chicago

A Chicago si è tenuta la presentazione di uno studio internazionale dedicato alle tecnologie per la sostituzione della valvola aortica, durante l’Heart Valve Society (HVS) 2026. La ricerca è stata realizzata attraverso una collaborazione tra la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni, l’Università Europea di Roma e il Lancashire Cardiac. L’indagine si concentra su nuove metodologie e strumenti impiegati in interventi di questo tipo, evidenziando i risultati ottenuti con tecniche innovative.

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