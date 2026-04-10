Osteoporosi nuovo ambulatorio alla Casa di Cura ' San Michele'
È stato aperto un nuovo ambulatorio presso la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni, dove è stata installata una macchina per la MOC DEXA, nota anche come DXA. Questa apparecchiatura permette di misurare la densità minerale ossea e di diagnosticare l’osteoporosi. La struttura sanitaria ha così ampliato i servizi dedicati alla diagnosi e alla cura di questa malattia. La procedura è considerata il metodo più affidabile per valutare la salute delle ossa.
È stata inaugurata nella sede della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni la MOC DEXA (o DXA - Dual-Energy X-ray Absorptiometry), che rappresenta il ‘gold standard’ per misurare la densità minerale ossea e per diagnosticare l’osteoporosi. Antonio Molisso, responsabile del reparto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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