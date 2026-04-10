Osteoporosi nuovo ambulatorio alla Casa di Cura ' San Michele'

È stato aperto un nuovo ambulatorio presso la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni, dove è stata installata una macchina per la MOC DEXA, nota anche come DXA. Questa apparecchiatura permette di misurare la densità minerale ossea e di diagnosticare l’osteoporosi. La struttura sanitaria ha così ampliato i servizi dedicati alla diagnosi e alla cura di questa malattia. La procedura è considerata il metodo più affidabile per valutare la salute delle ossa.