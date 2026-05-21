Trattamento trans catetere della stenosi aortica nei pazienti con valvola aortica bicuspide

Un trattamento innovativo per la stenosi aortica nei pazienti con valvola bicuspide viene applicato tramite un intervento transcatetere. Il procedimento viene eseguito da un team di specialisti presso un centro cardiologico di riferimento, con l'obiettivo di migliorare la funzionalità valvolare senza ricorrere alla chirurgia tradizionale. La procedura si svolge in ambiente di emodinamica, utilizzando tecniche minimamente invasive e apparecchiature specifiche. La sua applicazione rappresenta un'alternativa per pazienti che non sono candidabili all'intervento chirurgico classico.

Il professor Giuseppe Tarantini, direttore Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale) Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell'Azienda Ospedale Università Padova e docente del Dipartimento CardioToracoVascolare e Sanità pubblica dell'Università di Padova, insieme al dottor Tommaso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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Stenosi aortica: quando la valvola aortica si restringe

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