Il settore della sostenibilità si concentra sulla tutela di un’area in cui si trovano 121 specie di vertebrati e piante. La tenuta Acqua Panna rappresenta un habitat naturale di grande valore, che necessita di interventi per essere preservato e ripristinato. La protezione di questa zona rientra tra le principali attività rivolte alla salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali. La questione è al centro di discussioni che coinvolgono enti e istituzioni impegnate in progetti di tutela ambientale.

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Proteggere e ripristinare la biodiversità è una delle sfide più importanti per la tutela degli ecosistemi e per il futuro delle risorse naturali. Un impegno che Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, porta avanti da anni anche nella Tenuta di Acqua Panna, a Scarperia, nel Mugello, con la consapevolezza che le azioni locali possono generare un impatto positivo su scala più ampia, come evidenzia il tema della Giornata Mondiale della Biodiversità 2026, 'Acting locally for global impact'. La Tenuta dove sgorga Acqua Panna si estende su oltre 1.300 ettari in un territorio di grande valore ambientale, che custodisce un ecosistema ricco di specie e habitat naturali diversi, tra foreste, pascoli e arbusteti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, tenuta Acqua Panna habitat ideale di 121 specie di vertebrati e piante

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Sanpellegrino rafforza il suo impegno per la biodiversità: presentato il progetto dellOasi di

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