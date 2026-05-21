Sostenere l’accoglienza

Il primo ministro olandese ha annunciato che il governo aumenterà il supporto finanziario e logistico ai comuni per facilitare l’accoglienza dei richiedenti asilo. La decisione arriva in risposta alle crescenti richieste di aiuto da parte delle autorità locali, che si trovano a gestire un numero crescente di persone in cerca di protezione internazionale. Il governo ha specificato che saranno destinati fondi aggiuntivi e risorse per migliorare le strutture di accoglienza esistenti.

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Il primo ministro olandese Rob Jetten ha promesso un maggior sostegno ai comuni per l’accoglienza dei richiedenti asilo. Nelle ultime settimane, scrive Nrc, numerosi centri per migranti sono stati oggetto di proteste, una situazione che Jetten ha definito inaccettabile. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 27. Compra questo numero Abbonati . 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Sostenere l’accoglienza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CNAO - La cura inizia dallaccoglienza Sullo stesso argomento Accoglienza familiare, testimonianze a tavolaAttorno al tavolo si sono sedute 80 persone per la serata ‘Indovina chi porto a cena?’. Rinnovata l’accoglienza in Pediatria d’urgenzaNuovo gesto di solidarietà di Cral Tep e Officina Bolzoni a favore dei piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore Cral Tep,... 'Fattore Wow', concluso il percorso formativo dedicato all’accoglienzaIl Comune di Manciano conclude il progetto 'Fattore Wow' per migliorare l'accoglienza e i servizi locali, formando operatori del territorio su comunicazione, gestione delle relazioni e sostenibilità. maremmanews.it Affido e adozioni, al via a Milano la Biennale dell’accoglienza. Roccella: 52 milioni per sostenere le famiglieMilano, lunedì 3 novembre 2025 - Si è aperta oggi, presso il Palazzo Lombardia di Milano, la prima Biennale dell’Accoglienza. L’arte di accogliere, due giornate di confronto, il 3 e 4 novembre, per ... quotidiano.net