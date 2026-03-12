Rinnovata l’accoglienza in Pediatria d’urgenza

Il Cral Tep e Officina Bolzoni hanno rinnovato la loro donazione all’Ospedale dei Bambini

Nuovo gesto di solidarietà di Cral Tep e Officina Bolzoni a favore dei piccoli pazienti dei reparti pediatrici dell’Ospedale Maggiore Cral Tep, insieme a Officina Bolzoni, rinnova anche quest’anno la propria attenzione nei confronti dei piccoli pazienti dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”, con una nuova donazione per la Pediatria generale e d’urgenza diretta da Icilio Dodi. L’iniziativa ha permesso di donare sei poltrone destinate ai pazienti e ai familiari che devono sostare nel Pronto soccorso pediatrico in attesa di un referto, in osservazione breve o prima della dimissione. “La donazione è frutto del contributo di tutti i soci del Cral Tep che hanno partecipato alla festa ai Laghi Minnie e della vicinanza dell’Officina Bolzoni – ha affermato il presidente del Cral Tep Cristian Locorriere –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

