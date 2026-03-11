accoglienza familiare testimonianze a tavola

Quaranta coppie e quaranta persone si sono riunite alle Cucine Popolari per la serata ‘Indovina chi porto a cena?’, un evento organizzato dal Centro per le Famiglie. L’obiettivo era far conoscere il tema dell’accoglienza familiare attraverso testimonianze condivise durante la cena. L’iniziativa ha coinvolto 80 partecipanti, che si sono seduti attorno allo stesso tavolo per ascoltare e condividere esperienze.

Attorno al tavolo si sono sedute 80 persone per la serata ‘Indovina chi porto a cena?’. Un incontro organizzato nei giorni scorsi alle Cucine Popolari dal Centro per le Famiglie, per far conoscere il tema dell’ accoglienza familiare. C’erano famiglie affidatarie, persone impegnate in progetti di vicinanza solidale, bambini e bambine accolti nelle loro case, e cittadini interessati a capire meglio cosa significhi aprire la propria famiglia all’accoglienza. Sono stati chiesti chiarimenti concreti su cosa significhi intraprendere un percorso di accoglienza o di vicinanza solidale. Hanno risposto i Servizi sociali, il Centro per le Famiglie, le associazioni del territorio e le stesse famiglie accoglienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

