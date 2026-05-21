Una donna di 36 anni di Senigallia aspetta da tre mesi il risultato di un referto istologico relativo a una lesione al collo dell’utero, senza ricevere ancora una risposta ufficiale. La situazione ha suscitato preoccupazione e tensione, mentre il suo caso viene portato all’attenzione anche da un politico locale, che ha chiesto chiarimenti al ministro della Salute. La donna si trova in una situazione di incertezza, con un sospetto tumore che ancora non può essere confermato o escluso.

ANCONA Da tre mesi attende il referto istologico per valutare l’entità di una lesione al collo dell’utero. Un triste ritornello che si ripete nel sistema sanitario regionale. Questa volta la storia arriva da Senigallia, dove un’insegnante di 36 anni, dallo scorso febbraio aspetta di avere in mano l’esito della biopsia. La paura «Sto vivendo in una sorta di limbo» dice rammaricata. «Non so neanche se il campione è stato analizzato, processato o se si è addirittura perso». Una situazione, di fronte alla non conoscenza di una possibile malattia, in cui la paura e l’ansia possono prendere il sopravvento. La biopsia è stata necessaria dopo il risultato del pap-test (lo screening periodico per prevenire il tumore al collo dell’utero) eseguito all’ospedale di Senigallia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Sospetto tumore all?utero, il dramma di una 36enne senigalliese: «Referto al palo da 3 mesi». Cesetti (Pd) chiama in causa il ministro Schillaci

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