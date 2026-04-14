Trovato morto con una coltellata al collo fermato un 36enne ferito | È il sospetto omicida Il caso del 29enne ucciso a Ravenna

Nella notte, un uomo di 29 anni è stato rinvenuto senza vita lungo una pista ciclabile nel quartiere Darsena di Ravenna. Accanto a lui sono stati trovati segni di ferite da arma da taglio. Un uomo di 36 anni, anch’egli ferito, è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di essere il possibile autore del delitto. La polizia sta indagando sui dettagli della vicenda.

Cisse Moussa, 29 anni, di origine senegalese, è stato trovato senza vita nella notte lungo la pista ciclabile di via Antico Squero, nel quartiere Darsena di Ravenna. Il corpo presentava una profonda ferita al collo compatibile con un’arma da taglio. Poco distante, nella zona nota come “testa della Darsena”, è stato rinvenuto un secondo uomo: un 36enne del Mali, ferito e trasportato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Non è escluso che i due siano stati coinvolti nello stesso episodio. Il Resto del Carlino riferisce inoltre che gli inquirenti avrebbero già individuato un presunto responsabile dell’omicidio. Cosa è successo nella notte in zona Darsena.🔗 Leggi su Open.online Ravenna, 29enne ucciso con una coltellata al collo: nelle vicinanze un altro feritoUn uomo di 29 anni, originario del Senegal, è stato trovato senza vita nella notte nel quartiere Darsena, vicino al centro di Ravenna, con almeno una... Trovato morto in casa con una coltellata al petto a Nuoro: l’allarme dato dal figlio di 12 anniA Loculi, nel Nuorese, un uomo è stato trovato morto in casa con una ferita al petto. Trovato morto al parco, la scoperta choc dei passanti - facebook.com facebook