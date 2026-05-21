Sos truffe agli anziani Finto agente in manette

Un uomo si è finto agente di polizia e si è introdotto nella casa di un anziano con la scusa di dover verificare alcuni ricordi personali. Dopo aver guadagnato la sua fiducia, ha sottratto diverse cose di valore. La polizia ha arrestato l’uomo, che ora si trova in custodia. L'episodio si aggiunge a una serie di truffe rivolte agli anziani, spesso con l’inganno di falsi agenti o rappresentanti di enti pubblici.

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Si è spacciato per poliziotto, intrufolato in casa sua con la scusa di dover controllare i suoi ricordi più preziosi, e poi le ha rubato tutto. Orecchini, orologi, ciondoli e catenine. Persino una preziosa borsetta da sera in oro, con specchietto da cipria coordinato. La vittima dell’ultima truffa commessa ai danni di persone anziane, è una donna comasca di 89 anni con difficoltà alla vista, che martedì pomeriggio è stata derubata, ma entro sera si è vista restituire dalla Squadra Mobile tutta la refurtiva: non solo gioielli e oggetti di valore, ma anche 5000 euro in contanti. Nel frattempo è stato arrestato il truffatore, Luigi Caracciolo, 28 anni, arrivato direttamente da Torre Annunziata (Na). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sos truffe agli anziani . Finto agente in manette ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo. Sgominato banda a Milano Sullo stesso argomento Venezia, truffe agli anziani: arrestato un 20enne dopo il raggiro del “finto Carabiniere”La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 20 anni, di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata... Truffe agli anziani, 13 tentativi in un giornoMartedì 5 maggio 2026, a partire dalle ore 11 circa, il territorio pordenonese è stato interessato da una serie di tentativi di truffa ai danni... Sos truffe agli anziani . Finto agente in manetteComo, si spacciava poliziotto per derubare una donna di 89 anni. Bloccato con 5mila euro in contanti, diversi gioielli in oro e orologi. . ilgiorno.it Truffe agli anziani, scoperta a Napoli una centrale telefonica criminale: 10 arrestiScoperta nel centro storico di Napoli una centrale telefonica usata per truffe agli anziani: dieci arresti e decine di raggiri bloccati. 2anews.it