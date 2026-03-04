Venezia truffe agli anziani | arrestato un 20enne dopo il raggiro del finto Carabiniere

A Venezia, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 20 anni di origini tunisine in flagranza di reato. L'uomo è accusato di aver truffato un anziano con l'inganno del “finto Carabiniere”. L'episodio è avvenuto recentemente nel centro storico della città, dove l'individuo è stato fermato durante le operazioni di polizia.

La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 20 anni, di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un anziano. L'operazione rientra nelle iniziative messe in campo per intensificare l'azione di contrasto al fenomeno, particolarmente odioso, delle truffe agli anziani. Le indagini, condotte dagli investigatori della Squadra Mobile, hanno permesso di accertare una truffa ai danni di un signore di 92 anni, residente a Mirano (Venezia). L'anziano, poco prima dell'intervento della Polizia, aveva consegnato gioielli di famiglia al presunto truffatore, convinto di doverlo fare per "collaborare" con le forze dell'ordine.