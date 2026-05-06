Truffe agli anziani 13 tentativi in un giorno

Martedì 5 maggio 2026, nel pomeriggio, nel territorio pordenonese si sono verificati almeno 13 tentativi di truffa ai danni di persone anziane, a partire dalle 11 circa. Le autorità hanno registrato diversi episodi di persone che hanno cercato di ingannare anziani con metodi vari, senza che si siano verificati danni gravi o furti effettivi. La serie di tentativi si è protratta per diverse ore nel territorio.

Martedì 5 maggio 2026, a partire dalle ore 11 circa, il territorio pordenonese è stato interessato da una serie di tentativi di truffa ai danni soprattutto di persone anziane. Nel giro di poche ore sono stati registrati ben 13 episodi, fortunatamente senza che nessuno andasse a segno.La città più.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Truffe agli anziani: sventati 18 tentativi in poche oreTruffatori scatenati e sempre attivi nel tentativo di raggirare gli anziani per rubare preziosi e contanti. Sventati tentativi di truffe agli anziani ad Ariano Irpino e GrottaminardaNello scorso week end, nei comuni di Ariano Irpino e Grottaminarda, sono stati almeno tre i tentativi di truffa ad anziani. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Truffe agli anziani e estorsioni: smantellata rete criminale tra Roma e Napoli, 5 arresti dei Carabinieri; Truffe agli anziani, sgominata organizzazione tra Napoli e Casoria: arresti dei carabinieri; Truffe agli anziani con la tecnica del finto nipote: bottino da 100mila euro, cinque arresti; Fine corsa per la banda delle truffe agli anziani. Truffe agli anziani, 13 tentativi nel Pordenonese, tutti falliti(ANSA) - PORDENONE, 06 MAG - Tredici tentativi di truffa in poche ore nel territorio pordenonese, tutti falliti grazie alla prontezza delle vittime. L'ondata si è registrata nella tarda mattinata di i ... msn.com Tredici tentativi in poche ore nel Pordenonese: i truffatori puntano sugli anzianiPordenone, 13 tentativi di truffa agli anziani in poche ore: nessuno va a segno. Allerta dei Carabinieri. nordest24.it Il Comune di Siena prosegue il proprio impegno nella tutela della popolazione più fragile e approva la terza edizione del progetto dedicato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani, realizzato in collaborazione con la Prefettura di Siena e finanzia - facebook.com facebook #Truffe agli #anziani: incontro a #Terni con #Questura e polizia Postale x.com