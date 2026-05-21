Roland Garros 2026 oggi il sorteggio del tabellone con Sinner | Djokovic e Medvedev i rivali da evitare

Oggi si svolge il sorteggio del tabellone di Roland Garros 2026, con il tennista italiano in testa come testa di serie numero 1. Durante l'evento verranno stabiliti gli incontri del primo turno e i possibili avversari fino alla finale. I giocatori che si sono qualificati ai quarti e alle semifinali conosceranno i loro rivali in questa fase della competizione. Tra i nomi più discussi ci sono Djokovic e Medvedev, considerati da evitare nel percorso verso il titolo.

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