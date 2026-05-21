Oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 14.00, si svolge il sorteggio dei tabelloni principali di singolare del Roland Garros 2026, trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’evento. Nel quadro maschile, l’italiano Jannik Sinner, attualmente al primo posto nel ranking ATP, è stato inserito come testa di serie numero uno. Il sorteggio determinerà gli eventuali avversari del giocatore nei vari turni, con un’attenzione particolare alle possibili combinazioni di incontri.

Oggi, giovedì 21 maggio, alle ore 14.00, in diretta streaming sul canale YouTube del Roland Garros, ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali di singolare del Rolanda Garros 2026 di tennis: nel main draw maschile l’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del ranking ATP, sarà la prima testa di serie. Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone. Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio Roland Garros 2026 oggi: orario, streaming, possibili avversari di Sinner turno per turno

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