Sorteggio Roland Garros 2026 | i possibili avversari per Sinner Chi pescare e chi evitare turno per turno

Domani, lunedì 18 maggio, sarà pubblicato il ranking ATP che stabilirà le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026. Questo ranking sarà utilizzato durante il sorteggio per determinare gli avversari di ciascun giocatore e le possibili combinazioni del torneo. Le informazioni sul posizionamento dei singoli atleti saranno fondamentali per capire chi potrebbe incontrare e quali incontri potrebbero essere evitati nei diversi turni. La cerimonia di sorteggio si terrà in una sede ancora da definire.

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