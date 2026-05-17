Sorteggio Roland Garros 2026 | i possibili avversari per Sinner Chi pescare e chi evitare turno per turno
Domani, lunedì 18 maggio, sarà pubblicato il ranking ATP che stabilirà le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026. Questo ranking sarà utilizzato durante il sorteggio per determinare gli avversari di ciascun giocatore e le possibili combinazioni del torneo. Le informazioni sul posizionamento dei singoli atleti saranno fondamentali per capire chi potrebbe incontrare e quali incontri potrebbero essere evitati nei diversi turni. La cerimonia di sorteggio si terrà in una sede ancora da definire.
Sarà rilasciato domani, lunedì 18 maggio, il ranking ATP che verrà utilizzato per determinare le 32 teste di serie del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2026 di tennis in sede di sorteggio. Jannik Sinner, numero 1 del seeding, potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci, infine, l’incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex De Minaur e Daniil Medvedev. Agli ottavi Sinner potrà incontrare, invece, una delle alle teste di serie dalla 13 alla... 🔗 Leggi su Oasport.it
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