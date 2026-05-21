Sorpreso mentre ruba fiale di morfina dal magazzino dell'ospedale di Como | infermiere patteggia 2 anni

Un infermiere di 48 anni è stato arrestato e ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione con l’accusa di peculato. Secondo le indagini, avrebbe sottratto circa 40 fiale di morfina dal magazzino dell’ospedale Sant'Anna di Como, destinandole a un uso personale. L’uomo era stato sorpreso mentre prelevava le fiale dal deposito dell’ospedale, e l’accordo sulla pena è stato raggiunto durante il procedimento giudiziario.

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