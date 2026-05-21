Sorpreso mentre ruba fiale di morfina dal magazzino dell'ospedale di Como | infermiere patteggia 2 anni

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un infermiere di 48 anni è stato arrestato e ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione con l’accusa di peculato. Secondo le indagini, avrebbe sottratto circa 40 fiale di morfina dal magazzino dell’ospedale Sant'Anna di Como, destinandole a un uso personale. L’uomo era stato sorpreso mentre prelevava le fiale dal deposito dell’ospedale, e l’accordo sulla pena è stato raggiunto durante il procedimento giudiziario.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un infermiere di 48 anni accusato di peculato ha patteggiato una pena pari a 2 anni. L'uomo avrebbe sottratto dai magazzini dell'ospedale Sant'Anna di Como circa 40 fiale di morfina per uso personale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Como, falsifica i registri e ruba morfina in ospedale: infermiere patteggia due anniComo – A metà settembre Davide Barazzoni, infermiere di 48 anni dell’ospedale Sant’Anna, era stato arrestato con dopo essere stato sorpreso con una...

Donna di 75 anni si spara nel letto d’ospedale a Como: si indaga sulla provenienza dell’armaUna 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web