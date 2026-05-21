Como falsifica i registri e ruba morfina in ospedale | infermiere patteggia due anni
A settembre, un infermiere di 48 anni presso l’ospedale Sant’Anna di Como è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di una fiala di morfina e di una siringa sottratte dall’ospedale. Successivamente, si è accordato con il giudice per patteggiare una condanna a due anni di reclusione. Le indagini hanno accertato anche la falsificazione dei registri relativi alle distribuzioni di farmaci all’interno della struttura sanitaria.
Como – A metà settembre Davide Barazzoni, infermiere di 48 anni dell’ospedale Sant’Anna, era stato arrestato con dopo essere stato sorpreso con una fiala di morfina e una siringa sottratte in ospedale. Ora ha patteggiato 2 anni di reclusione per peculato, l’accusa che gli era stata configurata dopo quella iniziale di furto aggravato. La polizia lo aveva arrestato verificando una segnalazione interna all’ospedale su criticità legate alla destinazione di alcune dosi di morfina. Era così emerso che l’uomo aveva indicato falsamente sul registro di scarico dei medicinali, nomi di pazienti realmente ricoverati c he in realtà non necessitavano la somministrazione dei farmaci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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