Como falsifica i registri e ruba morfina in ospedale | infermiere patteggia due anni

A settembre, un infermiere di 48 anni presso l’ospedale Sant’Anna di Como è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di una fiala di morfina e di una siringa sottratte dall’ospedale. Successivamente, si è accordato con il giudice per patteggiare una condanna a due anni di reclusione. Le indagini hanno accertato anche la falsificazione dei registri relativi alle distribuzioni di farmaci all’interno della struttura sanitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui