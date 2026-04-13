Donna di 75 anni si spara nel letto d'ospedale a Como | si indaga sulla provenienza dell'arma
Una donna di 75 anni si è ferita con un colpo di pistola mentre si trovava nel suo letto di ospedale nel reparto di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso e adesso si indaga sulla provenienza dell’arma utilizzata, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute al momento. La questione è al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.
Una 75enne ha tentato di togliersi la vita, sparandosi con una pistola mentre era ricoverata nell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como). La squadra mobile della polizia sta cercando di chiarire la provenienza della pistola, finita sotto sequestro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza...
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