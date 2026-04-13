Donna di 75 anni si spara nel letto d'ospedale a Como | si indaga sulla provenienza dell'arma

Una donna di 75 anni si è ferita con un colpo di pistola mentre si trovava nel suo letto di ospedale nel reparto di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. La donna è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso e adesso si indaga sulla provenienza dell’arma utilizzata, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute al momento. La questione è al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.