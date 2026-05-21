Sorpreso dagli agenti con la droga sul comò durante un controllo finisce in carcere

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno trovato droga sul comò di un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. La scoperta ha portato all’arresto e alla successiva detenzione in carcere dell’uomo. La polizia aveva già effettuato diversi interventi in passato nei confronti di questa persona, coinvolto in precedenti attività legate allo spaccio di stupefacenti nella zona. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli coordinati per contrastare il fenomeno del traffico di droga.

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