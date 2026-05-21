Sorpreso dagli agenti con la droga sul comò durante un controllo finisce in carcere

Da lecceprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine, gli agenti hanno trovato droga sul comò di un uomo di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine. La scoperta ha portato all’arresto e alla successiva detenzione in carcere dell’uomo. La polizia aveva già effettuato diversi interventi in passato nei confronti di questa persona, coinvolto in precedenti attività legate allo spaccio di stupefacenti nella zona. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli coordinati per contrastare il fenomeno del traffico di droga.

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LECCE – Non si fermano i guai giudiziari per Michele Salamina, 54enne leccese e vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per la sua lunga e nota sfilza di precedenti legati allo spaccio di stupefacenti in città.L’uomo si trovava già ristretto agli arresti domiciliari in seguito a un. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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