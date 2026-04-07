Pasquetta 24enne sorpreso con cento dosi di cocaina durante un controllo a Milano

Durante il giorno di Pasquetta, un ragazzo di 24 anni è stato fermato durante un controllo a Milano. Nel corso delle verifiche, sono state trovate circa cento dosi di cocaina nella sua disponibilità. Le forze dell'ordine hanno deciso di proseguire con le operazioni di contrasto allo spaccio nelle zone periferiche della città.

Non si è fermata nemmeno nel giorno di Pasquetta l’attività di contrasto allo spaccio nelle periferie milanesi. Lunedì mattina, intorno al mezzogiorno, gli agenti delle Volanti della polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 24 anni in via Marostica, zona Gambara-Bande Nere, trovato con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pronta per la vendita. Il blitz è scattato durante i normali servizi di pattugliamento che, nonostante il clima festivo, sono stati intensificati nelle aree considerate più sensibili. I poliziotti hanno individuato e controllato il giovane, un marocchino di 24 anni già noto alle forze dell'ordine, il cui atteggiamento sospetto ha spinto gli operatori ad approfondire l'accertamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Durante un controllo sorpreso con cocaina e hashish: fermato e poi rimesso in libertàLa perquisizione nel pomeriggio di lunedì scorso a Uggiano la Chiesa, nei confronti di un 36enne.

Sorpreso con cinque dosi di cocaina e 400 euro in autoTutto è partito da una normale attività di controllo della circolazione stradale durante la quale i militari hanno fermato un’auto guidata da un...

Argomenti più discussi: Pasqua, controlli dei Carabinieri a Roma: 7 arresti e 10 denunce tra spaccio, furti e degrado urbano; Roma, Pasqua di controlli: 7 arresti e 170 kg di rifiuti rimossi; Roma. Pasqua sicura, controlli dei Carabinieri l: 7 arresti e 10 denunce; Roma, controlli dei Carabinieri per Pasqua: arresti, denunce e una coppia di Zagarolo fermata per furto sulla Casilina.

Una giornata all'insegna del divertimento, della spensieratezza, tra musica, balli e per i più piccoli anche occasione per prendere parte a laboratori creativi. Ma Lu riu, come pasquetta, vuol dire anche l'immancabile pranzo al sacco da consumare rigorosament - facebook.com facebook

"A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi/nutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene s x.com