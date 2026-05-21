Sorpreso a scaricare rifiuti in un ruscello a Varcaturo | denunciato 56enne

Un uomo di 56 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre scaricava rifiuti in un ruscello vicino a Varcaturo. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si trovava a bordo di un’auto con il portabagagli aperto, e alcuni rifiuti venivano gettati nell’acqua. Durante i controlli, le forze dell’ordine hanno accertato l’episodio e hanno ritirato la patente del conducente. L’area interessata si trova in una zona protetta, dove si sono verificati altri episodi di scarico illecito di rifiuti.

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