Sorpreso a bruciare un cumulo di rifiuti | denunciato

A Buja, il 25 marzo alle 18.30, un’accumulazione di fumo nero e dall'odore pungente ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. Le autorità sono intervenute dopo aver ricevuto diverse segnalazioni e hanno individuato un individuo intento ad incendiare un cumulo di rifiuti. L’uomo è stato denunciato per aver bruciato materiali senza autorizzazione.

È stata una densa colonna di fumo nero e dall'odore acre ad attirare l'attenzione a Buja, alle 18.30 del 25 marzo scorso. In seguito a una segnalazione per presunto abbandono di rifiuti, il personale della stazione forestale di Gemona del Friuli è intervenuto, trovandosi di fronte a un uomo di circa settant’anni pronto ad appiccare il fuoco a un consistente cumulo di materiali. Tra i rifiuti accatastati, oltre a residui di materiale verde, sono stati trovati diversi pneumatici fuori uso. Questi ultimi, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, richiedono procedure di smaltimento rigorose tramite operatori autorizzati. La loro combustione rappresenta un grave pericolo: se bruciati, sprigionano sostanze altamente tossiche che contaminano l’aria, il suolo e le falde acquifere sottostanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Beccato a bruciare rifiuti: denunciatoE' stato sorpreso ancora con in mano i fiammiferi mentre si sincerava che i rifiuti bruciassero. Incendiato un cumulo di rifiuti a Mariconda: tre denunceHanno incendiato un cumulo di rifiuti nel quartiere Mariconda, esattamente in via Piacenza, ieri mattina. Aggiornamenti e notizie su Sorpreso a bruciare un cumulo di... Discussioni sull' argomento Sorpreso a bruciare rifiuti a Eboli: denunciato un piromane; Rifiuti dati alle fiamme, pioggia di denunce; San Casciano, bruciati rifiuti e plastica in tre cantieri; Compie un furto e si dà alla fuga ma viene scoperto. Denunciato un 31enne di Agropoli. Pakistano sorpreso a bruciare rifiuti di plastica pericolosi in un terreno privato ad Eboli. DenunciatoQuesta mattina in località Prato di Eboli, nelle vicinanze della Strada Provinciale 30, un 40enne di origini pakistane è stato sorpreso dal Nucleo Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale di Eboli ... ondanews.it Stava facendo una passeggiata sotto casa quando è cominciato l'incubo. Sorpreso da un malvivente, è stato rapinato e picchiato - facebook.com facebook Dopo la vittoria del Miami Open, Jannik Sinner viene sorpreso nello spogliatoio da uno scherzo organizzato da Simone Vagnozzi e dal fisioterapista Alejandro Resnicoff, nascosti negli armadietti. I due scattano all’improvviso e lo inseguono con bottiglie di cha x.com