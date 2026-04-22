Sorpreso ad abbandonare rifiuti in un terreno | 53enne denunciato dai carabinieri

Un uomo di 53 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso ad abbandonare rifiuti in un terreno. I controlli straordinari nelle aree della “Terra dei Fuochi” sono continuati senza interruzioni per verificare il rispetto delle normative ambientali. Le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di controllo per individuare e sanzionare chi viola le norme sulla gestione dei rifiuti.

Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei carabinieri per contrastare gli illeciti ambientali nell’area della “Terra dei Fuochi”. Nel pomeriggio di martedì, 21 aprile 2026, i militari della Stazione di San Prisco hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sezze, fermato dai Carabinieri su una moto rubata: denunciato un 53enneABBONATI A DAYITALIANEWS Un controllo alla circolazione si è trasformato in un’indagine più ampia, facendo emergere una serie di irregolarità... Belpasso, 18enne sorpreso con un coltello in tasca: denunciato dai CarabinieriL’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione locale durante un’attività di vigilanza in un giardinetto pubblico. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sorpreso ad abbandonare rifiuti: identificato e denunciato a Priolo; Rifiuti e illeciti. Altre due sanzioni: La lotta continua; A Cugliate Fabiasco rifiuti abbandonati nei boschi: multe fino a 10mila euro; Scarica rifiuti in strada e fugge: beccato e costretto a ripulire tutto. Cane addestrato ad abbandonare rifiuti per eludere le telecamere: la video-denuncia del comune di CataniaUn cane con un sacchetto dei rifiuti in bocca percorre via Pulacara, nel rione San Giorgio di Catania, e poi abbandona la spazzatura in una piccola aerea trasformata in discarica abusiva. Lo hanno ... ilfattoquotidiano.it Rifiuti, stretta contro gli incivili a Genova. Triplicate le sanzioni nel 2025Genova – Dall’inizio dell’anno gli agenti della polizia locale hanno comminato ottantasei sanzioni in materia di rifiuti: ventotto multe per contestare l’abbandono di ingombranti, le altre 58 per ... ilsecoloxix.it I carabinieri lo hanno sorpreso mentre confezionava alcune dosi - facebook.com facebook A me ha sorpreso che la NCCB dica che quello che viene semplificato in uno strumento come il catechismo non è una "teoria della guerra giusta"; di "guerra giusta" non si parla mai né di teoria. Evocare una dottrina creduta con forza cassata senza danno (co x.com