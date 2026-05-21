Sorpresi a pescare all’interno della zona di tutela delle Tegnùe

Nelle prime ore di questa mattina, un’unità della guardia costiera di Chioggia ha individuato un’imbarcazione che pescava all’interno dell’area protetta delle Tegnùe, una zona marina soggetta a specifici divieti. L’intervento si è svolto durante un’attività di controllo della filiera della pesca e di vigilanza marittima. La nave della guardia costiera ha fermato l’imbarcazione e ha verificato che si trovava in un’area riservata alla tutela ambientale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui