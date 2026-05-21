Sorpresi a pescare all’interno della zona di tutela delle Tegnùe
Nelle prime ore di questa mattina, un’unità della guardia costiera di Chioggia ha individuato un’imbarcazione che pescava all’interno dell’area protetta delle Tegnùe, una zona marina soggetta a specifici divieti. L’intervento si è svolto durante un’attività di controllo della filiera della pesca e di vigilanza marittima. La nave della guardia costiera ha fermato l’imbarcazione e ha verificato che si trovava in un’area riservata alla tutela ambientale.
Nelle prime ore dell’alba, oggi, giovedì 21 maggio, un mezzo navale della guardia costiera di Chioggia, impegnato in attività di vigilanza marittima e controllo della filiera della pesca, ha intercettato un’unità intenta a pescare all’interno dell’area delle Tegnùe di Chioggia, zona marina. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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