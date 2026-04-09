Sorpresi a lanciare droga all' interno del carcere minuti di pistola corda e martello

Due persone sono state fermate mentre tentavano di lanciare sostanze stupefacenti nel carcere di Prato, utilizzando un minuto di pistola, una corda e un martello. La vicenda si inserisce in una serie di episodi che coinvolgono tentativi di introdurre droga all’interno della struttura, già oggetto di interventi con droni e frecce in passato. Le autorità hanno fermato i due individui poco prima che potessero raggiungere l’obiettivo.

Non sembra esserci pace per La Dogaia: dopo i droni e le frecce utilizzate per la consegna di sostanze stupefacenti oltre le mura del carcere di Prato, nei giorni scorsi due cittadini sono stati fermati mentre cercavano di lanciare droga oltre la cinta muraria. Si legge in una nota della procura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Droga e cellulari in carcere. Presi i lanciatori all’esterno. Tiravano con corda e martello Sorpreso a lanciare droga e telefonini nel carcere: arrestato un salernitanoLa sua presenza è stata notata dall’automontato della penitenziaria che era in servizio proprio a presidio delle mura di cinta Un 50enne salernitano... Temi più discussi: Arrestati due uomini: stavano per lanciare droga e un telefonino oltre il muro di cinta del carcere; Lanciavano droga dentro il carcere, due arresti a Prato; Lanciano materiale in carcere da fuori: due arresti. Recuperati droga, cellulare e scacciacani; Due arresti per lo spaccio di droga all’interno del carcere di Prato con i lanci dall’esterno. Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaDue uomini sono stati sorpresi, nella notte, a lanciare droga all'interno del carcere pratese della Dogaia, evidentemente, ipotizza il comunicato della Procura guidata da Luca Tescaroli, su commissio ... firenzepost.it Lanciano materiale in carcere da fuori: due arresti. Recuperati droga, cellulare e scacciacaniSorpresi a lanciare materiale dall’esterno del carcere della Dogaia di Prato, su commissione di detenuti. 055firenze.it Sorpresi a girare per strada con coltelli e mazze: due denunciati x.com MONOPATTINI, CONTROLLI INTENSIFICATI: IN 67 SORPRESI SENZA CASCO In due settimane di controlli intensificati sono stati verificati dalla Polizia Locale di Modena oltre 200 tra monopattini e biciclette. 71 le violazioni accertate. Il mancato uso del casco - facebook.com facebook