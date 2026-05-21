Nel fine settimana si svolgerà ad Atene la Final Four di Eurolega di basket, con quattro squadre ancora in corsa per il titolo. Le compagini partecipanti sono l’Olympiacos, il Fenerbahçe Istanbul, il Real Madrid e la sorpresa Valencia. La competizione si svolge con partite di eliminazione diretta, che determineranno la squadra campione della stagione. Le gare si terranno nel palazzetto della capitale greca, con la presenza di pubblico e diretta trasmissione televisiva.

E’ tempo di Final Four per l’Eurolega di basket! Nel weekend alle porte quattro squadre si giocheranno il titolo di campione d’Europa nella splendida cornice dell’ OAKA di Atene (Grecia), con due semifinali in programma venerdì mentre la finalissima sarà domenica 24 maggio: andiamo a presentare quindi brevemente cosa ci attende per la massima competizione continentale per club. La prima semifinale – prevista alle ore 17:00 ora italiana – vede l’Olympiacos Pireo affrontare il Fenerbahce Istanbul campione in carica. Gli ellenici hanno eliminato nei quarti di finale l’AS Monaco con un netto 3-0, con i monegaschi che comunque navigavano in acque poco tranquille sia sul fronte squadra che su quello societario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, nel weekend ad Atene si gioca la Final Four di Eurolega. Chi la spunterà tra Olympiacos, Fenerbahce Istanbul, Real Madrid e la sorpresa Valencia?

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