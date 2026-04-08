Amanda Lear decisa su Alba Parietti e Simona Ventura a Belve | Mi devono tutto

Durante l’ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, Amanda Lear ha espresso commenti diretti su Alba Parietti e Simona Ventura. La cantante e figura pubblica ha affermato che entrambe le ospiti “le devono tutto”. La trasmissione, giunta alla sua decima edizione, continua a proporre interviste e dichiarazioni di personaggi noti, attirando l’attenzione del pubblico.

Ritorna il classico appuntamento con Belve, il programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, giunto ormai alla sua decima (e gloriosa) edizione. La prima puntata di questa nuova serie di interviste graffianti e intime a personaggi di spicco del panorama italiano e internazionale è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Amanda Lear choc a Belve: “Dalí impotente, Bowie non mi piaceva”L’artista si racconta da Francesca Fagnani tra amori fuori dagli schemi, confessioni intime e il dolore per il marito scomparso Senza filtri,...

Temi più discussi: Amanda Lear e i ménage à trois: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotente. Bowie? Faceva un po' schifo; Amanda Lear a Belve: Ho rischiato la cecità a causa della droga. La moglie di Dalì mi chiese di sposarlo; Belve torna in onda, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata di domani; Belve, Amanda Lear racconta relazioni e segreti: David Bowie faceva un po' schifo.

Amanda Lear svela il suo passato tra gelosie, Bowie e Mitterrand: Con Salvador Dalí niente sesso, era impotenteAmanda Lear racconta la sua vita e carriera a Belve: gelosia per Madonna, Dalì, Mitterrand e il grande amore con Alain-Philippe Malagnac. rumors.it

Belve riparte da Amanda Lear: i racconti su Dalì, Bowie e il marito morto in un incendio. Le anticipazioni della prima puntataTorna Belve su Rai2 con Amanda Lear ospite della prima puntata. Da Dalì a Bowie, fino al marito e al personaggio vissuto come una gabbia ... affaritaliani.it

"I soldi non fanno la felicità anche se certo è sempre meglio piangere in una Rolls Royce che in una Fiat. Il sesso non mi manca, ho avuto una vita piena e ora ho chiuso la boutique. Mi sono divertita, ho riso e ho pianto, ora basta" Amanda Lear a Belve - facebook.com facebook

C'è chi segue le tendenze e chi, come Amanda Lear, le ha inventate prima ancora che avessero un nome. Ospite della prima puntata di #Belve10, ci regala una masterclass di estetica (evergreen) vibrante x.com