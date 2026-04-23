Omicidio Carta una donna potrebbe aver visto tutto L' appello a ' Chi l' ha visto?' | Fatti avanti

Da foggiatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna non ancora identificata si trovava sul marciapiede di via Caracciolo, nelle vicinanze del luogo in cui è stato ucciso Dino Carta. Secondo quanto riferito, potrebbe aver assistito alla scena del delitto e l’appello a “Chi l’ha visto?” invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti. La donna stava camminando verso il piazzale quando sarebbe stata testimone dei fatti, ma non si conosce ancora la sua identità.

Una persona - una donna, non ancora identificata - procedeva sul marciapiede di via Caracciolo verso il piazzale, a pochi passi dal luogo in cui è stato ucciso Dino Carta.C'è quindi una possibile testimone dell'omicidio del personal trainer di 42 anni, assassinato in strada, la sera del 13 aprile.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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