Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del noto latitante, sono state iscritte nel registro degli indagati con l’accusa di procurata inosservanza della pena. Le accuse riguardano il loro presunto ruolo nel fornire supporto al fratello durante il periodo in cui era ricercato dalle forze dell’ordine. Il giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresto nei loro confronti, ritenendo che non sussistano i requisiti necessari. Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità.

Pur ritenendo che ci siano a loro carico gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l’associazione mafiosa e ne aveva chiesto l’arresto, ma il giudice ha modificato l’accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sorelle di Messina Denaro indagate, il gip dice no all’arresto

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