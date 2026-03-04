Favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro confiscati appartamento e auto ad Andrea Bonafede

A circa un anno dal sequestro preventivo, sono stati confiscati un appartamento e un’auto appartenenti ad Andrea Bonafede, che aveva fornito l’identità a Matteo Messina Denaro, il boss latitante. La misura si è resa necessaria dopo le indagini che hanno portato alla confisca dei beni. La vicenda riguarda quindi direttamente Bonafede e il suo ruolo nel favorire la latitanza del criminale.

La guardia di finanza ha eseguito un decreto emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Trapani nei confronti del 62enne che prestò l'identità al boss catturato dopo 30 anni e morto a settembre 2023 A quasi un anno di distanza dal sequestro preventivo arriva la confisca dei beni nei confronti di colui che prestò l'identità al boss latitante Matteo Messina Denaro. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito il decreto emesso dalla Sezione misure di prevenzione del tribunale di Trapani nei confronti di Andrea Bonafede, 62 anni, di Campobello di Mazara, considerato uno dei principali fiancheggiatori del mafioso catturato il 16 gennaio 2023, dopo 30 anni di latitanza, e morto a settembre di quello stesso anno.