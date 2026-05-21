Sora avanti il progetto per il consolidamento di Compre Alto | lavori da 5,2 milioni di euro
È in corso l’iter per il progetto di consolidamento del movimento franoso in località Compre Alto. L’intervento prevede un investimento di 5,2 milioni di euro e riguarda la realizzazione di lavori di messa in sicurezza del terreno. L’obiettivo è rafforzare la stabilità dell’area interessata e prevenire ulteriori dissesti. La progettazione e le procedure amministrative sono in fase avanzata, con l’obiettivo di avviare i lavori a breve.
Prosegue l’iter dell’importante opera pubblica: “Consolidamento del movimento franoso in località Compre Alto”. Proprio in questi giorni è in via di definizione il progetto esecutivo dei lavori per i quali il Comune di Sora ha ottenuto un finanziamento di 5.200.000 euro dal Ministero. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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