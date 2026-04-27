Bidentina aggiudicati i lavori di consolidamento del ponte in muratura a Corniolo | investimento da 870 mila euro

Sono stati assegnati i lavori di consolidamento del ponte in muratura a Corniolo, parte di un intervento più ampio volto alla messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la strada Bidentina. L’investimento totale previsto è di 870 mila euro. La provincia continua a seguire il piano di interventi per garantire la stabilità delle infrastrutture lungo questa via.

Prosegue il programma provinciale per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti lungo la Bidentina. Dopo l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento delle fondazioni del viadotto Suasia, nel territorio del Comune di Civitella di Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato l’esito.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Lavori di sostituzione della rete idrica, investimento da 393 mila euroMoreno Giacomazzi, sindaco di Santa Giustina in Colle: «E’ un lavoro che avevamo in programma da tempo e che è importante perché interviene in un... Cimitero di Cattolica, parte l’ultimo stralcio di lavori: investimento da 150 mila euroDopo il rifacimento della copertura del tetto all’ingresso, al via i primi interventi di manutenzione straordinaria del cimitero comunale di... Panoramica sull’argomento Si parla di: Un milione per sistemare il viadotto della Suasia. Un milione per sistemare il viadotto della SuasiaAggiudicati i lavori di consolidamento dell’infrastruttura a Civitella finanziato con risorse statali destinate alla messa in sicurezza dei ponti. ilrestodelcarlino.it Sicurezza stradale: aggiudicati i lavori per il viadotto Suasia sulla Provinciale 4 del BidenteInvestimento da circa un milione di euro per il consolidamento delle fondazioni nel territorio di Civitella di Romagna ... forli24ore.it