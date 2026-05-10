Conferenza stampa Spalletti post Lecce Juve | Quanto è mancato Vlahovic? Quando sono venuto ad allenare qui chiedevo solo una cosa il centravanti fisico

Da juventusnews24.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita tra Lecce e Juventus, l’allenatore della squadra bianconera ha parlato in conferenza stampa. Ha commentato l’andamento dell’incontro e ha risposto alle domande sulla prestazione dei singoli, in particolare di un attaccante che non era in campo. Ha anche ripercorso le sue richieste principali quando ha iniziato a guidare il team, concentrandosi sulla necessità di un centravanti con caratteristiche fisiche specifiche.

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Conferenza stampa Spalletti post Lecce Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 36ª giornata di Serie A 202526. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Lecce Juve, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. L’ANALISI – «Il fatto che la squadra sia entrata in campo così è significativo, i ragazzi hanno fatto una partita di spessore, significa che hanno avuto il sentimento giusto dopo l’ultima partita. Quando si abbassa il livello si rischia di concedere situazioni pericolose, dal potenziale 2-0 si rischia l’1-1. Abbiamo fatto la partita, la mentalità c’è. Si sbagliano dei passaggi, non si riesce a riconoscere il momento in cui fiabeggiare e il momento in cui essere esecutivi e si rischia di rimescolare tutto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Lecce Juve: «Quanto è mancato Vlahovic? Quando sono venuto ad allenare qui chiedevo solo una cosa, il centravanti fisico»
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