Il blitz contro la Flotilla Tre i bolognesi arrestati Sono in carcere in Israele | Condizioni disumane

Un blitz delle forze di sicurezza israeliane ha portato all’arresto di tre cittadini bolognesi mentre si trovavano su imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. I tre sono stati trasferiti in carcere in Israele, dove sono stati segnalati come soggetti a condizioni considerate disumane. L’operazione riguarda un tentativo di raggiungere una destinazione specifica attraverso il mare, con i fermati che sono ora sotto custodia delle autorità locali.

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