Il blitz contro la Flotilla Tre i bolognesi arrestati Sono in carcere in Israele | Condizioni disumane
Un blitz delle forze di sicurezza israeliane ha portato all’arresto di tre cittadini bolognesi mentre si trovavano su imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. I tre sono stati trasferiti in carcere in Israele, dove sono stati segnalati come soggetti a condizioni considerate disumane. L’operazione riguarda un tentativo di raggiungere una destinazione specifica attraverso il mare, con i fermati che sono ora sotto custodia delle autorità locali.
Salgono a tre i cittadini bolognesi fermati dall’Idf in acque internazionali mentre si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, dopo l’abbordaggio, sono stati portati fino al porto di Ashdod, in Israele, dove sono attualmente trattenuti "in condizioni detentive disumane e inaccettabili", come dice la vice sindaca Emily Clancy, nelle celle del carcere di Ketziot. Ma c’è anche una quarta persona in viaggio con la missione umanitaria internazionale, che però si trova al momento in Turchia: si tratta della dottoressa Ilaria Riccardi di San Giovanni in Persiceto, imbarcata come personale sanitario sulla Family. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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