Il blitz contro la Flotilla Tre i bolognesi arrestati Sono in carcere in Israele | Condizioni disumane

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un blitz delle forze di sicurezza israeliane ha portato all’arresto di tre cittadini bolognesi mentre si trovavano su imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali. I tre sono stati trasferiti in carcere in Israele, dove sono stati segnalati come soggetti a condizioni considerate disumane. L’operazione riguarda un tentativo di raggiungere una destinazione specifica attraverso il mare, con i fermati che sono ora sotto custodia delle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Salgono a tre i cittadini bolognesi fermati dall’Idf in acque internazionali mentre si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, dopo l’abbordaggio, sono stati portati fino al porto di Ashdod, in Israele, dove sono attualmente trattenuti "in condizioni detentive disumane e inaccettabili", come dice la vice sindaca Emily Clancy, nelle celle del carcere di Ketziot. Ma c’è anche una quarta persona in viaggio con la missione umanitaria internazionale, che però si trova al momento in Turchia: si tratta della dottoressa Ilaria Riccardi di San Giovanni in Persiceto, imbarcata come personale sanitario sulla Family. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il blitz contro la flotilla tre i bolognesi arrestati sono in carcere in israele condizioni disumane
© Ilrestodelcarlino.it - Il blitz contro la Flotilla. Tre i bolognesi arrestati. Sono in carcere in Israele: "Condizioni disumane"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Flotilla, salgono a tre i bolognesi arrestati dall’esercito di Israele. La vicesindaca: “Seguiamo con grandissima preoccupazione”Bologna, 20 maggio 2026 – Cresce il numero di bolognesi, a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza, arrestati...

Flotilla, video shock da Israele. Arrestati anche tre bolognesi | VIDEOSono immagini terribili quelle che arrivano da Ashdod, città portuale in Israele.

flotilla il blitz contro laIl blitz contro la Flotilla. Tre i bolognesi arrestati. Sono in carcere in Israele: Condizioni disumaneSalgono a tre i cittadini bolognesi fermati dall’Idf in acque internazionali mentre si trovavano a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti, dopo l’abbordaggio, sono stati ... ilrestodelcarlino.it

flotilla il blitz contro laFlotilla, blitz israeliano: spari e stop alle barche. Fermati i 29 italiani, tra loro anche un deputatoLe ultime immagini mostrano i soldati israeliani sui gommoni Zodiac: si avvicinano alle imbarcazioni, gli uomini degli equipaggi della Global Sumud Flotilla indossano giubbotti e hanno le ... ilmattino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web