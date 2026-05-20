Flotilla video shock da Israele Arrestati anche tre bolognesi | VIDEO
Da Ashdod, città portuale israeliana, arrivano immagini che mostrano centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla coinvolti in un'operazione della marina israeliana. Dopo aver sequestrato le imbarcazioni in acque internazionali, i militari israeliani hanno condotto l’arresto di numerosi partecipanti, tra cui tre cittadini italiani provenienti da Bologna. Le immagini diffuse mostrano momenti di tensione e scontri tra attivisti e forze di sicurezza, mentre le autorità israeliane confermano il sequestro delle imbarcazioni e l’arresto dei coinvolti.
Sono immagini terribili quelle che arrivano da Ashdod, città portuale in Israele. È qui che centinaia di attivisti della Global Sumud Flotilla sono stati portati dopo i sequestri avvenuti in acque internazionali da parte della marina israeliana.In un video, postato online dal ministro israeliano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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