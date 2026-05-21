Sono stati liberati anche i bolognesi della Flotilla

Nella città di Bologna, sono stati rilasciati gli attivisti italiani che erano stati arrestati dall’esercito israeliano mentre si trovavano a bordo della nave umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. La notizia ha portato un senso di sollievo tra i residenti, dopo settimane di tensione legate alla vicenda. Le autorità italiane hanno confermato il rilascio, precisando che gli attivisti sono stati liberati senza condizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

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