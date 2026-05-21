Sono stati liberati anche i bolognesi della Flotilla

Da bolognatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Bologna, sono stati rilasciati gli attivisti italiani che erano stati arrestati dall’esercito israeliano mentre si trovavano a bordo della nave umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. La notizia ha portato un senso di sollievo tra i residenti, dopo settimane di tensione legate alla vicenda. Le autorità italiane hanno confermato il rilascio, precisando che gli attivisti sono stati liberati senza condizioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sospiro di sollievo, almeno sotto le Due Torri, per la drammatica vicenda degli attivisti italiani arrestati dall’esercito israeliano a bordo della nave umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. La conferma della liberazione è arrivata nel primo pomeriggio direttamente dalla Farnesina. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sono stati liberati anche i bolognesi delle FlotillaSospiro di sollievo, almeno sotto le Due Torri, per la drammatica vicenda degli attivisti italiani arrestati dall’esercito israeliano a bordo della...

Gli attivisti di Flotilla fermati da Israele, in 87 sono in sciopero della fame. Tajani: "Siano liberati"Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame .

sono stati liberati ancheFlotilla verso Gaza, liberati i tre marchigiani fermati da Israele: atteso nella notte il rientro ad AnconaANCONA - Sono stati liberati i tre attivisti marchigiani della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza ... msn.com

Liberati attivisti marchigiani della Flotilla, rientreranno stanotte(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Sono stati liberati, insieme agli altri, i tre attivisti della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Sumud Flotilla verso Gaza ma erano stati bloccati e fe ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web