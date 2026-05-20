Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'esercito israeliano durante un tentativo di ingresso nel paese, hanno deciso di avviare uno sciopero della fame. La flottiglia, partita con l'obiettivo di raggiungere la regione, è stata intercettata prima di arrivare a destinazione. Il ministro degli esteri ha chiesto che gli attivisti vengano rilasciati e messi in libertà. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di diverse istituzioni e organizzazioni internazionali.

Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che, per la seconda volta in tre settimane, l'esercito israeliano, che si autodefinisce 'l'esercito più morale', ha "rapito i loro compagni in acque internazionali". La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti "nelle mani delle autorità israeliane" e ha esortato i governi a condannare l'"atto di pirateria". I fermati dalla marina militare israeliana stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Lo conferma all'ANSA il portavoce di Adalah, la Ong che assiste legalmente in Israele i partecipanti della missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli attivisti di Flotilla fermati da Israele, in 87 sono in sciopero della fame. Tajani: "Siano liberati"

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Flotilla, gli attivisti fermati da Israele cominciano ad arrivare al porto di Ashdod. 87 di loro in sciopero della fame per protestaSecondo fonti diplomatiche, i partecipanti alla missione della Global Flotilla, essendo più di 400, sono stati divisi in due gruppi.

Chiediamo l’immediata liberazione di Antonella e Dario e la tutela di tutti gli attivisti della #Flotilla. Continuiamo a mobilitarci per la libertà di tutti i prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, per la fine del genocidio e dell'occupazione. x.com

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