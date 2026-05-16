Alberto Angela si è lasciato andare a un momento di forte emozione durante il Salone del Libro di Torino, scoppia in lacrime mentre ricorda suo padre. Le sue parole, cariche di sentimento, sono state ascoltate con attenzione dal pubblico presente. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, rivelando la profondità del legame tra il divulgatore e il genitore scomparso. Angela ha parlato di suo padre con un tono che ha trasmesso sincerità e commozione, lasciando spazio a un silenzio rispettoso.

“Una persona come mio padre Piero non rinascerà più”. La commozione di Alberto Angel a è improvvisa e anche piuttosto prolungata. Il celebre volto della divulgazione scientifica in tv sbarca al Salone del Libro di Torino 2026 per presentare il suo Cesare (Mondadori) ma il ricordo di papà Piero sovrasta tutto senza tramontare mai. “È stata una fortuna averlo come padre e collega. Tre aspetti lo hanno caratterizzato in vita: la pacatezza (anche a ridosso della sua fine), l’ottimismo e la saggezza. Aveva inoltre la capacità di vedere nel futuro le cose che sarebbero accadute già negli anni 70, ad esempio, affrontava i problemi di ecologia. Anche gli ultimi libri pubblicati postumi che nemmeno sapevo esistessero gli aveva scritti per il futuro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una persona come mio padre Piero non rinascerà più”: Alberto Angela scoppia in lacrime al Salone del Libro di Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Disonora il padre e la madre” al Salone del libro di TorinoIl romanzo “Disonora il padre e la madre”, di Claudio Repek, sarà al Salone internazionale del libro che si terrà al Lingotto di Torino dal 14 al 18...

Il romanzo “Disonora il padre e la madre”, di Claudio Repek, sarà al Salone internazionale del libro di TorinoArezzo, 11 maggio 2026 – Il romanzo “Disonora il padre e la madre”, di Claudio Repek, sarà al Salone internazionale del libro che si terrà al...

L’abuso di AI in Ulisse di Alberto Angela reddit