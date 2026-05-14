Al Salone del Libro si è presentato il primo autore sordocieco, che ha portato il suo romanzo scritto in lingua dei segni e in audio. Nel suo discorso ha affermato che nel suo romanzo ci sono anche personaggi disabili cattivi, sottolineando l’esigenza di essere riconosciuti come esseri umani completi, con caratteristiche positive e negative. Il suo libro, intitolato Boris Giuliano, è un thriller fantascientifico ambientato nel 2200, in un’epoca immaginaria.

Perché? «Per diversi motivi, la popolazione sordocieca ha generalmente una scolarità più bassa rispetto a quella dei ciechi: i sordociechi hanno dovuto faticare di più, perché hanno maggiore necessità di supporti. Inoltre, quando si vive con una disabilità invalidante, si tende a parlare sempre della propria condizione, e si finisce per esserne condizionati nel modo di pensare e di pensare se stessi». Però lei ci è riuscito: ha scritto il suo romanzo e ha addirittura pronta una saga. «Sì, perché oggi i supporti ci sono. Per scherzare, dico: datemi un computer e una barra o un display Braille, e solleverò il mondo. Ma non è sempre stato così facile, per noi, scrivere e comunicare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Mercurio, il primo autore sordocieco al Salone del Libro: «Nel mio romanzo ci sono anche disabili cattivi: è ora di riconoscerci come esseri umani completi, nel bene e nel male»

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