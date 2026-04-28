Abigail Gallo l' infermiera di Civita Castellana campionessa alla Ruota della fortuna | vinti oltre 50mila euro
Civita Castellana sul piccolo schermo con una protagonista d'eccezione. Abigail Gallo, originaria della città della ceramica, è diventata campionessa alla Ruota della fortuna, lo storico game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, distinguendosi per una partecipazione brillante e ricca di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Si parla di: L'infermiera civitonica Abigail Gallo campionessa alla Ruota della fortuna; Da Civita Castellana alla conquista di Canale 5: Abigail Gallo trionfa a 'La Ruota della Fortuna'.