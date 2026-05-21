A Sondrio si apre un procedimento giudiziario nei confronti di un ex provveditore, con 91 reati contestati. La richieste di pena sono di sette anni di reclusione, dopo aver applicato la riduzione di un terzo prevista dal rito abbreviato. Il processo riguarda un procedimento avviato contro l’ex funzionario pubblico, coinvolto in un’indagine che ha portato alla contestazione di numerose accuse legate alla sua attività. L’udienza è stata aggiornata e si svolgerà nelle prossime settimane.

Sondrio – Dieci anni e sei mesi che, con la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato, scendono a sette. Questa la condanna chiesta dal pubblico ministero Giulia Alberti per Fabio Molinari, l’ex dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio. Pesanti anche le richieste per Maria Rita Carmenini, all’epoca dei fatti contestati dirigente del Damiani 2 di Morbegno, e Maria Pia Mollura, ora in pensione e allora alla guida dell’Istituto comprensivo Paesi Orobici di Sondrio. Sono addirittura 91 i reati contestati all’ex provveditore, tra cui peculato, concussione (reato più grave), induzione indebita a dare o promettere utilità e turbata libertà degli incanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, l’ex provveditore Fabio Molinari a processo: i reati contestati sono 91. Chiesti sette anni di pena

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