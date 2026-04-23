Durante l’udienza a porte chiuse, l’ex provveditore di Sondrio ha dichiarato di essere disposto a chiedere scusa se ha commesso errori. La frase è stata pronunciata pubblicamente, anche se in modo diretto e senza dettagli specifici, lasciando intendere una certa volontà di riconoscere eventuali responsabilità. La discussione riguarda un procedimento legale in corso che coinvolge l’ex funzionario, senza ulteriori informazioni sui capi d’accusa o sulle accuse precise.

Sondrio – “Se ho sbagliato qualcosa, chiedo scusa”. Nonostante l’udienza si sia svolta a porte chiuse, questa e qualche altra affermazione si sono sentite con chiarezza. Pullover, almeno fisicamente non è apparso molto cambiato. Un’ora prima di entrare in Tribunale, sul proprio profilo Facebook aveva postato un affresco – La Conversione di Saulo di Michelangelo - e poche parole: “Una preghiera. Oggi chiedo una preghiera per me”. Poco più tardi, nella stessa aula del Tribunale dove ieri è giunto accompagnato dal suo legale, l’avvocato Stefano Di Pasquale, l’ex dirigente dell’Ufficio scolastico Fabio Molinari è stato visto e immortalato mentre, mani giunte, egli stesso era in preghiera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il processo all’ex provveditore di Sondrio, Fabio Molinari: “Se ho sbagliato, chiedo scusa”

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