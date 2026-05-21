Processo scuola chiesti sette anni di reclusione per l' ex provveditore Molinari

Nel processo riguardante la scuola, è stata richiesta una pena di sette anni di reclusione per l’ex provveditore della provincia di Sondrio, Fabio Molinari. Per la dirigente scolastica, Maria Rita Carmenini, sono stati chiesti tre anni di carcere, mentre per le colleghe Maria Pia Mollura e Francesca Nera, rispettivamente due anni e due mesi e venti giorni di reclusione. La vicenda coinvolge diverse figure che operano nel settore scolastico e si riferisce a un procedimento giudiziario in corso.

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