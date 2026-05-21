Processo scuola chiesti sette anni di reclusione per l' ex provveditore Molinari
Nel processo riguardante la scuola, è stata richiesta una pena di sette anni di reclusione per l’ex provveditore della provincia di Sondrio, Fabio Molinari. Per la dirigente scolastica, Maria Rita Carmenini, sono stati chiesti tre anni di carcere, mentre per le colleghe Maria Pia Mollura e Francesca Nera, rispettivamente due anni e due mesi e venti giorni di reclusione. La vicenda coinvolge diverse figure che operano nel settore scolastico e si riferisce a un procedimento giudiziario in corso.
Sette anni di reclusione per l’ex provveditore della provincia di Sondrio Fabio Molinari, tre anni per la dirigente scolastica Maria Rita Carmenini, due anni per la collega Maria Pia Mollura e due mesi e venti giorni per Francesca Nera e Stefano Marchetti. Sono queste le richieste di condanna. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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