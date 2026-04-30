Sondaggi politici la Supermedia | il campo largo aumenta il vantaggio sul centrodestra

Secondo la Supermedia AgiYoutrend del 30 aprile, che si basa su nove sondaggi condotti tra il 16 e il 29 aprile da sette diversi istituti, si registra un riavvicinamento tra la Lega e l’Avs. Sul fronte delle coalizioni, il campo largo mostra un aumento del vantaggio rispetto al centrodestra. I dati fotografano una situazione in cui le forze politiche si avvicinano e cambiano gli equilibri di potere tra le coalizioni.

La Supermedia AgiYoutrend del 30 aprile, realizzata sulla base di nove sondaggi sulle intenzioni di voto condotti dal 16 al 29 aprile da sette istituti, fotografa il riavvicinamento tra Lega e Avs e, sul piano delle coalizioni, un aumento del vantaggio del campo largo sul centrodestra. Il margine, secondo la media dei sondaggi, è arrivato a un punto esatto: si tratta del vantaggio più ampio registrato in questa legislatura dalle opposizioni sulla coalizione di governo. Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Elly Schlein e Giuseppe Conte (Imagoeconomica). I dati dell’ultima Supermedia AgiYoutrend. Nel complesso la Supermedia evidenzia una grande stabilità.🔗 Leggi su Lettera43.it

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