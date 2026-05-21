Sondaggi elettorali Carreri replica alle accuse di Scurria | Sono false e diffamatorie

In vista delle elezioni, si sono verificati scambi di accuse tra alcuni candidati. Un candidato di centrodestra ha diffuso una notizia considerata infondata e dannosa da un suo avversario. Quest’ultimo ha risposto definendo le affermazioni come false e diffamatorie, sostenendo che si trattava di un tentativo di screditarlo poco prima del voto. La disputa si è svolta in un periodo di forte attenzione mediatica e politica, con entrambe le parti che hanno espresso le proprie posizioni pubblicamente.

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