Sondaggi elettorali Carreri replica alle accuse di Scurria | Sono false e diffamatorie
In vista delle elezioni, si sono verificati scambi di accuse tra alcuni candidati. Un candidato di centrodestra ha diffuso una notizia considerata infondata e dannosa da un suo avversario. Quest’ultimo ha risposto definendo le affermazioni come false e diffamatorie, sostenendo che si trattava di un tentativo di screditarlo poco prima del voto. La disputa si è svolta in un periodo di forte attenzione mediatica e politica, con entrambe le parti che hanno espresso le proprie posizioni pubblicamente.
“L’ennesimo tentativo di diffamazione da parte del candidato del centrodestra Marcello Scurria si è consumato oggi, a poche ore dal voto, attraverso la diffusione di una notizia del tutto infondata e gravemente lesiva. È falso, scorretto e giuridicamente perseguibile quanto riportato da Scurria. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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