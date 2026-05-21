I-Hub Messina Carreri replica a Scurria | Nessun finanziamento perso solo propaganda elettorale
A pochi giorni dalle elezioni amministrative, si intensificano gli scontri tra i candidati riguardo all’I-Hub dello Stretto. Un esponente politico ha dichiarato che nessun finanziamento è stato perduto, definendo le critiche come propaganda elettorale. La discussione si concentra sul ruolo e sulla gestione del progetto, che rimane al centro delle attenzioni durante questa campagna elettorale. La posta in gioco riguarda anche le posizioni future dei candidati in relazione allo sviluppo dell’iniziativa.
A tre giorni dal voto per le amministrative del 24 e 25 maggio, il confronto politico si accende ancora attorno all’I-Hub dello Stretto, uno dei temi più dibattuti di questa campagna elettorale. Dopo la visita in città dei ministri del governo Meloni al fianco del candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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