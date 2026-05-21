I-Hub Messina Carreri replica a Scurria | Nessun finanziamento perso solo propaganda elettorale

A pochi giorni dalle elezioni amministrative, si intensificano gli scontri tra i candidati riguardo all’I-Hub dello Stretto. Un esponente politico ha dichiarato che nessun finanziamento è stato perduto, definendo le critiche come propaganda elettorale. La discussione si concentra sul ruolo e sulla gestione del progetto, che rimane al centro delle attenzioni durante questa campagna elettorale. La posta in gioco riguarda anche le posizioni future dei candidati in relazione allo sviluppo dell’iniziativa.

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A tre giorni dal voto per le amministrative del 24 e 25 maggio, il confronto politico si accende ancora attorno all’I-Hub dello Stretto, uno dei temi più dibattuti di questa campagna elettorale. Dopo la visita in città dei ministri del governo Meloni al fianco del candidato del centrodestra. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Duello Scurria-Carreri sulla campagna elettorale "squilibrata"Ancora un botta e risposta ( a suon di comunicati stampa) tra Marcello Scurria, candidato sindaco del centrodestra e Sud Chiama Nord. Scurria: l’I-Hub dello Stretto per rilanciare Messina sul mare? Domande chiave Dove sono finite le risorse destinate al progetto I-Hub? Come può un polo tecnologico trasformare il waterfront di Messina? Chi deve... Messina, Carreri a Scurria: sull’I-Hub ancora mistificazioniMarcello Scurria continua a fare campagna elettorale raccontando ai cittadini una versione falsa dei fatti e sostenendo che sarebbero stati persi 71 milioni di euro per l’I Hub. La verità è un’altra: ... strettoweb.com Turismo e I Hub, le repliche dell’ex giunta BasileLe risposte degli ex assessori Enzo Caruso e Nino Carreri da Tempostretto.it ... msn.com