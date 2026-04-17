Fiorentina | Contro Commisso accuse false e diffamatorie

La società calcistica ha dichiarato di respingere le accuse che collegano l'ex presidente recentemente deceduto a presunti legami con la malavita. La comunicazione ufficiale sottolinea che tali affermazioni sono false e diffamatorie. La questione, che ha attirato l'attenzione nei giorni scorsi, riguarda presunte connessioni tra l'ex dirigente e attività illecite, ma la società specifica di non riconoscere tali insinuazioni.

La Fiorentina respinge le accuse secondo cui l’ex presidente Rocco Commisso, morto il 16 gennaio scorso, avrebbe avuto legami con la malavita. Il club di Serie A ha fatto una smentita attraverso una nota ufficiale. La nota della Fiorentina. ACF Fiorentina S.r.l. a Socio Unico e il suo presidente, Giuseppe B. Commisso, “respingono fermamente, in quanto false, diffamatorie e del tutto prive di fondamento probatorio, le accuse pubblicate dalla Gazzetta del Sud nell’articolo intitolato ‘Inchiesta Risiko sui clan della Locride. Il ROS: ‘Rocco Commisso li finanziava’, a firma del giornalista Rocco Muscari. ACF Fiorentina e Giuseppe B. Commisso hanno già conferito mandato ai propri legali affinché intraprendano ogni azione necessaria a tutela della memoria e della reputazione del compianto Presidente Rocco B.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina: “Contro Commisso accuse false e diffamatorie” FIORENTINA, CAOS TOTALE! | SQUADRA DISTRUTTA, SOCIETÀ PARALIZZATA Notizie correlate ’Ndrangheta, nell’inchiesta "Risiko" spunta il nome di Commisso. La Fiorentina: "Accuse false e diffamatorie"Un passaggio contenuto in un’informativa del ROS, agli atti dell’inchiesta antimafia “Risiko” della Dda di Reggio Calabria, fa emergere il nome di... Commisso, la nota della Fiorentina: “Respingiamo le accuse diffamatorie”Firenze, 17 aprile 2026 - Con una lunga nota sul proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione, in merito a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: ACF Fiorentina respinge le accuse false e diffamatorie riguardanti Rocco B. Commisso -; ‘Ndrangheta, indagine dei Ros: Un boss intercettato disse che Rocco Commisso finanziò un clan; Inchiesta Risiko si allarga: per i Ros Rocco Commisso finanziò i clan della Locride; Inchiesta Risiko, l’accusa: Rocco Commisso finanziò i clan. Criminalità organizzata, accuse diffamatorie contro Rocco CommissoACF Fiorentina S.r.l. a Socio Unico e il suo Presidente, Giuseppe B. Commisso, respingono fermamente, in quanto false, diffamatorie e del tutto prive di fondamento probatorio, le accuse pubblicate da ... nove.firenze.it ‘Ndrangheta, gli indagati parlavano di Rocco Commisso: Ci ha dato un milioneL’indagine dei carabinieri del Ros. Un boss intercettato disse che l’imprenditore e presidente della Fiorentina, recentemente scomparso, finanziò un clan. Parole che devono essere verificate dai pm ... lanazione.it Nicoletti: "A Firenze contro il Crystal Palace può succedere di tutto. Provai a consigliare Commisso, ma attirai solo antipatie. Oggi..." - facebook.com facebook