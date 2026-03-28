Dopo il risultato del referendum che ha respinto la riforma costituzionale proposta dalla maggioranza di governo, i sondaggi evidenziano un aumento del consenso per il campo largo, ora in vantaggio rispetto al centrodestra. FdI registra una diminuzione nei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Vannacci mostrano un incremento. La Supermedia AgiYoutrend riporta anche un calo della Lega e un miglioramento di Avs.

Prima Supermedia AgiYoutrend dopo il trionfo del No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio al voto con referendum. Prima media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto dopo lo scossone referendum del 22 e 23 marzo. Con successive dimissioni di Delmastro, sottosegretario giustizia, Bartolozzi, ormai ex capa di gabinetto ministro Nordio, e di ministra Santanchè. E successivo avvicendamento di ruoli in Forza Italia guidata da Tajani, con cambio di capogruppo al Senato, Stefania Craxi al posto di Gasparri. Una Supermedia che fotografa al 26 marzo 2026 il sorpasso del campo largo centrosinistra Pd-M5S-AvS-Italia Viva-+Europa sul centrodestra con 45. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sondaggi post No: campo largo sorpassa centrodestra. Giù FdI. Su M5S, Pd e Vannacci. Avs davanti Lega

Articoli correlati

Sondaggi politici post referendum, campo largo sorpassa Cdx, FdI giù dello 0,6% al 28,2% (minimo dalle europee 2024), Avs supera LegaL'ultima Supermedia AgiYoutrend mostra i primi cambiamenti dopo il referendum costituzionale: il partito di Meloni perde più di mezzo punto, cresce...

Leggi anche: Il “campo largo” supera (di poco) il centrodestra: la prima Supermedia post Referendum. Cala Fdi, crescono M5s-Pd

Tutto quello che riguarda Sondaggi post No campo largo sorpassa...

Temi più discussi: Sondaggio Porta a Porta: batosta referendum per Meloni e FdI dopo la sconfitta?; Effetto referendum: il sorpasso del centrosinistra e il crollo dello 0,6% di Meloni - La Supermedia Youtrend; Sondaggi politici post referendum, Meloni perde lo 0,5% ma gli equilibri restano invariati; Sondaggi politici post referendum, campo largo sorpassa Cdx, FdI giù dello 0,6% al 28,2% (minimo dalle europee 2024), Avs supera Lega.

Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politicoFratelli d'Italia in calo, Pd in rialzo, su anche il M5S. All’indomani della vittoria del 'No' al referendum sulla giustizia, è questo il quadro delineato dall'ultimo sondaggio dell’Istituto Noto per ... adnkronos.com

Sondaggi politici, FdI resta primo, il Pd secondo: come cambiano le intenzioni di voto dopo il referendumFratelli d'Italia è primo, con il 29,5%. Il Partito democratico arriva secondo, con il 21,5%, seguito dal Movimento 5 Stelle, che però resta distante, al 12,2%. Forza Italia si è ormai posizionata dav ... fanpage.it

Sondaggi politici post referendum, campo largo sorpassa Cdx, FdI giù dello 0,6% al 28,2% (minimo dalle europee 2024), Avs supera Lega x.com

Effetto referendum sul voto, giù FdI e su Pd e M5S: sondaggio politico Clicca sul link https://gschannel.it/effetto-referendum-sul-voto-giu-fdi-e-su-pd-e-m5s-sondaggio-politico/ - facebook.com facebook